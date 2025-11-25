Космические войска Воздушно-космических сил выполнили успешный пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк с космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ. Об этом со ссылкой на российское военное ведомство сообщает ТАСС.

"Во вторник, 25 ноября, в 16 часов 42 минут с государственного испытательного космодрома Минобороны РФ в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ", - говорится в сообщении.