Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
25 ноября 2025 / 19:40
25 ноября 2025 / 19:40
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
25 ноября 2025 / 18:18
25 ноября 2025 / 18:18
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
25 ноября 2025 / 17:58
25 ноября 2025 / 17:58
Технологии
Космические войска выполнили успешный пуск ракеты "Ангара-1.2"
25 ноября 2025 / 17:58
25 ноября 2025 / 17:58
Космические войска выполнили успешный пуск ракеты "Ангара-1.2"
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Космические войска Воздушно-космических сил выполнили успешный пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк с космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ. Об этом со ссылкой на российское военное ведомство сообщает ТАСС.

"Во вторник, 25 ноября, в 16 часов 42 минут с государственного испытательного космодрома Минобороны РФ в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ", - говорится в сообщении. 

