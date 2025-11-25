Новак: Москва и Пекин обсуждают наращивание экспорта нефти в Китай

Россия и Китай рассматривают наращивание экспорта нефти в КНР, в том числе продление на 10 лет поставок через Казахстан. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак, выступая на VII Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме (РКЭБФ) в Пекине.

"Обсуждаем с китайскими партнерами возможности расширения экспорта нефти в Китай. Межправительственные соглашения подразумевают возможность продления на 10 лет (до 2033 года) сроков поставки нефти в Китай через Казахстан", - отметил он.

Новак также обратил внимание, что Москве и Пекину удалось достичь новых договоренностей не только в нефтянке, но по каждой из отраслей ТЭК.

Странами осуществляется работа над новыми маршрутами поставок природного газа, указал он. Вице-премьер напомнил, что в соответствии с подписанным в 2023 году межправительственным соглашением по "дальневосточному" маршруту, "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация приступили к совместному проектированию и строительству трансграничного участка газопровода через реку Уссури.

"Планируем к 2027 году выйти на объем поставок природного газа на этом направлении в 10 млрд куб. метров и со временем увеличить объем до 12 млрд куб. м. Реализация всех намеченных проектов позволит увеличить суммарный объем поставок природного газа в Китай к 2028 году до 48 млрд куб. м, а к 2030 году - до 98 млрд куб. м", - уточнил он.