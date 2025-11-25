Судьбу Украины решат только российско-американские переговоры

США за неделю добились прогресса по урегулированию конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. По ее утверждению, в переговорах по урегулированию конфликта на Украине участвуют и Россия, и Украина. "Осталось несколько деликатных, но преодолимых деталей, которые требуют проработки", — заключила Левитт.

Ранее во вторник американский телеканал CBS передавал, что Киев согласен с планом администрации США по заключению мира, осталось лишь уладить незначительные детали. О том, что украинское руководство поддерживает рамки предложенного Соединенными Штатами документа, сообщало и агентство Reuters.

По данным издания Politico, министр армии США Дэниел Дрисколл сегодня в Абу-Даби собирался представить российской делегации сокращенный американский план из 19 пунктов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что ему нечего сказать по этому поводу.

На минувшей неделе администрация Соединенных Штатов заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

Как заявил 24 ноября помощник президента Юрий Ушаков, «Мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который, если просто с первого взгляда, совершенно не конструктивный, нам не подходит».

Преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин отмечает, что «все, что сейчас происходит вокруг урегулирования на Украине, напоминает делёж шкуры русского медведя. Все эти переговоры не относятся к России, и вообще, как можно вести переговоры, когда Россия наступает и какие могут быть разговоры без России? Каких-то реальных подвижек без России не будет. Поэтому Юрий Ушаков прямо сказал, что нас не устраивают европейские предложения, а план Трампа, как сказал российский президент можно принять как основу. А что такое основа? Это значит, что план требует массы проработок, и пока мы его доработаем, российские войска возьмут и Днепр, и Одессу, и Николаев. А точка зрения Трампа постоянно меняется, и мы понимаем, что он достаточно неустойчив в своих позициях. Меняет точку зрения под влиянием тех или иных аргументов, которые ему представляют. Поэтому окончательная точка зрения Трампа будет определена успехами наших войск на Украине. Америка, Украина и Европа будут вынуждены принять ту реальность, которую мы создадим на украинской земле».

По словам эксперта, «что касается переговоров с США, то они идут, но нет предметного обсуждения, это все вращается в СМИ. Недаром Песков сказал, что мы не будем договариваться в публичном пространстве, и вопросы войны и мира не решаются где-то на страницах газет. Не случайно в свое время собрались в 1945 году в Ялте три лидера и за закрытыми дверями решили послевоенное устройство Европы и мира. Вероятно, также будет и здесь. Соберутся Владимир Путин, Дональд Трамп и их ближайшие помощники и они определят дальнейшие шаги, а Европу и Украину поставят на свое место. Поэтому переговоры между Россией и США реально будут, и вопрос только когда, и какое положение будет достигнуто на земле».