Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 ноября 2025 / 22:09
КОТИРОВКИ
USD
25/11
78.9202
EUR
25/11
91.3672
Новости часа
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме Захарова рекомендовала Финляндии после строительства забора не забыть про туалеты
Москва
25 ноября 2025 / 22:09
Котировки
USD
25/11
78.9202
0.0000
EUR
25/11
91.3672
0.0000
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
25 ноября 2025 / 19:40
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
25 ноября 2025 / 18:18
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
25 ноября 2025 / 17:58
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 345 военных
25 ноября 2025 / 18:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 345 военных
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили 1 345 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 130 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 230, "Южная" - свыше 225, "Центр" - более 445, на направлении "Восток" - до 240 и "Днепр" - свыше 75 военнослужащих. 

Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
19:30
Захарова рекомендовала Финляндии после строительства забора не забыть про туалеты
19:15
Стармер: Европа решила не разрабатывать отдельный план урегулирования на Украине
18:59
Отсрочка наказания осужденным с детьми может стать автоматической
18:44
ЮНИСЕФ: Израиль разрушил почти все школы в секторе Газа
18:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 345 военных
18:15
Новак: Москва и Пекин обсуждают наращивание экспорта нефти в Китай
17:58
Космические войска выполнили успешный пуск ракеты "Ангара-1.2"
17:45
"Совкомфлот" пополнил новый танкер "Иван Айвазовский"
17:30
Силуанов отметил, что страны БРИКС стремительно растут
17:15
Российские ВС нанесли удар по транспортной и портовой инфраструктуре ВСУ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения