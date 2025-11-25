Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 345 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили 1 345 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 130 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 230, "Южная" - свыше 225, "Центр" - более 445, на направлении "Восток" - до 240 и "Днепр" - свыше 75 военнослужащих.