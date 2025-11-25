ЮНИСЕФ: Израиль разрушил почти все школы в секторе Газа

Подавляющее большинство зданий, в которых на территории сектора Газа находились школы, были разрушены до основания с начала военной операции Израиля в анклаве в октябре 2023 года. Соответствующие данные привел представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Палестине, передает телеканал Al Jazeera.

"В результате войны в секторе Газа были полностью разрушены 97% школьных зданий в анклаве", - говорится в сообщении. Согласно информации Фонда, за два минувших года "более 670 тыс. учащихся в Газе не имели возможности посещать учебные заведения".

В ЮНИСЕФ также указали, что власти еврейского государства с октября 2023 года "ввели запрет на доставку в сектор любых материалов, связанных с процессом образования".

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. Израиль в ответ начал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военных и политических структур ХАМАС и освобождения похищенных.

9 октября текущего года президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу плана, который предусматривает освобождение всех удерживаемых заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. Соглашение о прекращении огня в анклаве вступило в силу 10 октября.