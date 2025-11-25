Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
Общество
Отсрочка наказания осужденным с детьми может стать автоматической
25 ноября 2025 / 18:59
Отсрочка наказания осужденным с детьми может стать автоматической
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Отсрочка отбывания наказания для осужденных с детьми до 14 лет должна быть автоматической, с прописанными в законе исключениями. С соответствующей инициативой выступила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в ходе расширенного заседания фракции ЛДПР в Госдуме.

Нынешнее законодательство предполагает, что суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста беременной, женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем.

"Хотелось бы, чтобы в нашем законе все-таки была предельная четкость, чтобы были отражены случаи, когда отсрочка не предоставляется, а во всех остальных она бы предоставлялась автоматически", - подчеркнула Меркачева.

По ее словам, сейчас в законе не прописаны ясные критерии, когда суд может предоставить отсрочку, а когда нет. Меркачева также привела последнюю статистику судебного департамента при Верховном суде, которая свидетельствует о том, что количество предоставляемых отсрочек стало уменьшаться. 

