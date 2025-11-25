Стармер: Европа решила не разрабатывать отдельный план урегулирования на Украине

Европейские союзники Украины решили не разрабатывать отдельный план урегулирования конфликта и сфокусироваться на внесении изменений в инициативу администрации президента США Дональда Трампа. С таким заявлением выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Что касается текста соглашения, над которым мы работали в Женеве. На саммите G20 в ЮАР на минувших выходных велись активные дискуссии с участием нескольких ключевых союзников - "евротройки" (Великобритании, Франции и ФРГ) и ключевых союзников по "коалиции желающих". Был достигнут четкий консенсус, что мы должны работать с имеющимся текстом, пускай некоторые его разделы неприемлемы, потому что другие разделы крайне важны. Мы будем работать с этим текстом, не с другим", - отметил глава британского правительства, отвечая на вопрос лидера оппозиционной Консервативной партии Великобритании Кеми Бэйднок в Палате общин.

В минувшее воскресенье в Женеве США и Украина провели консультации по мирному плану Вашингтона, включающему 28 пунктов. По данным украинских СМИ, Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана.