Захарова рекомендовала Финляндии после строительства забора не забыть про туалеты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала властям Финляндии после строительства заграждения у российской границы не забыть построить еще и туалеты на случай победы "худших фобий".

"Теперь властям Финляндии важно не забыть построить туалеты. Если их худшие фобии начнут брать верх над разумом - это единственное, что им пригодится", - отметила дипломат в беседе с ТАСС, комментируя информацию о возведении забора в метре от российско-финляндской границы.

Некоторое время назад о таком решении финских властей информировала телерадиокомпания Yle. Согласно данным вещателя, через каждые несколько десятков метров на сооружении будут размещены камеры, которые позволят "обеспечить постоянное наблюдение на восточной границе". Предполагается, что заграждение будет построено к лету 2026 года.