ВЦИОМ: у 50% российских граждан есть накопления

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 50% российских граждан располагают личными сбережениями, при этом лишь 15% пополняют их регулярно.

"По собственным оценкам, накопления есть у половины россиян, но регулярно их пополняют не более 15%. Каждый пятый только начал копить, не успев еще "набить" финансовую подушку, а четверть россиян признались, что не копят и не имеют сбережений", - следует из материалов соцслужбы.

Как отмечается, чаще склонно пополнять накопления более молодое поколение (21% пополняют регулярно против 12% среди старшего поколения). Опрошенные по большей части копят на "черный день" (50%), на улучшение жизни (отдых (35%), ремонт (29%), покупка авто (17%), на важные жизненные этапы (обучение (12%), пенсия (17%). Реже встречаются инвестиционные стратегии, такие, как приобретение ценных бумаг (8%).

Вместе с тем большинство респондентов полагают, что лучше всего хранить средства в недвижимости (51%) и драгоценных металлах (34%). Затем по популярности идут депозиты (24%) и накопительные счета (29%), доверия же к инвестициям (3-11% в зависимости от инструмента) и криптовалютам (8%) пока нет. В реальности деньги большинство хранят в банках (53% используют накопительные счета, 45% - вклады). Еще 16% хранят сбережения в наличных рублях.

Опрос проводился 2-3 октября среди 1 617 граждан старше 18 лет.