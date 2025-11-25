Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 ноября 2025 / 23:40
КОТИРОВКИ
USD
25/11
78.9202
EUR
25/11
91.3672
Новости часа
Пострадавшим в результате атаки на Таганрог выделят 19 млн рублей Трамп полагает, что договоренности по урегулированию на Украине очень близки
Москва
25 ноября 2025 / 23:40
Котировки
USD
25/11
78.9202
0.0000
EUR
25/11
91.3672
0.0000
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
25 ноября 2025 / 19:40
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
25 ноября 2025 / 18:18
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
25 ноября 2025 / 17:58
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
ВЦИОМ: у 50% российских граждан есть накопления
25 ноября 2025 / 19:45
ВЦИОМ: у 50% российских граждан есть накопления
© Артем Коротаев/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 50% российских граждан располагают личными сбережениями, при этом лишь 15% пополняют их регулярно. 

"По собственным оценкам, накопления есть у половины россиян, но регулярно их пополняют не более 15%. Каждый пятый только начал копить, не успев еще "набить" финансовую подушку, а четверть россиян признались, что не копят и не имеют сбережений", - следует из материалов соцслужбы.

Как отмечается, чаще склонно пополнять накопления более молодое поколение (21% пополняют регулярно против 12% среди старшего поколения). Опрошенные по большей части копят на "черный день" (50%), на улучшение жизни (отдых (35%), ремонт (29%), покупка авто (17%), на важные жизненные этапы (обучение (12%), пенсия (17%). Реже встречаются инвестиционные стратегии, такие, как приобретение ценных бумаг (8%).

Вместе с тем большинство респондентов полагают, что лучше всего хранить средства в недвижимости (51%) и драгоценных металлах (34%). Затем по популярности идут депозиты (24%) и накопительные счета (29%), доверия же к инвестициям (3-11% в зависимости от инструмента) и криптовалютам (8%) пока нет. В реальности деньги большинство хранят в банках (53% используют накопительные счета, 45% - вклады). Еще 16% хранят сбережения в наличных рублях.

Опрос проводился 2-3 октября среди 1 617 граждан старше 18 лет. 

Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:34
Пострадавшим в результате атаки на Таганрог выделят 19 млн рублей
21:15
Трамп полагает, что договоренности по урегулированию на Украине очень близки
20:59
Президент утвердил День российской фельдъегерской связи
20:45
Российские спортсмены завоевали 29 золотых медалей на Сурдлимпиаде в Токио
20:29
Стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили полет над водами Северного Ледовитого океана
20:15
Макрон: украинское урегулирование находится на решающем этапе
19:58
Черногория введет визовый режим для граждан РФ в сентябре 2026 года
19:45
ВЦИОМ: у 50% российских граждан есть накопления
19:30
Захарова рекомендовала Финляндии после строительства забора не забыть про туалеты
19:15
Стармер: Европа решила не разрабатывать отдельный план урегулирования на Украине
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения