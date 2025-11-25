Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
25 ноября 2025 / 23:40
Пострадавшим в результате атаки на Таганрог выделят 19 млн рублей Трамп полагает, что договоренности по урегулированию на Украине очень близки
25 ноября 2025 / 19:40
25 ноября 2025 / 18:18
25 ноября 2025 / 17:58
Черногория введет визовый режим для граждан РФ в сентябре 2026 года
25 ноября 2025 / 19:58
Черногория введет визовый режим для граждан РФ в сентябре 2026 года
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Черногория планирует ввести визы для граждан РФ к концу сентября 2026 года. Об этом информировали в посольстве страны в Москве.

"Согласно обязательствам, взятым на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Европейском союзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой сообщества к концу третьего квартала 2026 года. Это, среди прочего, предусматривает введение визового режима для граждан РФ", - указали дипломаты в комментарии RTVI.

Некоторое время назад премьер-министр Черногории Милойко Спайич заявил, что изменения визового режима неизбежны и будут реализованы в сжатые сроки.

В начале ноября Еврокомиссия приняла решение о фактическом запрете выдачи многократных виз россиянам.

