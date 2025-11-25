Макрон: украинское урегулирование находится на решающем этапе

Президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что процесс урегулирования на Украине находится на решающем этапе. С таким заявлением он выступил в ходе совещания так называемой коалиции желающих по оказанию помощи Киеву.

"Мы явно находимся на решающем этапе. Переговоры получают новый импульс, и мы должны воспользоваться этим моментом", - отметил он, передает телеканал BFMTV.

"Наконец, есть шанс добиться реального прогресса на пути к хорошему миру", - указал Макрон.

Он считает, что "главным условием хорошего мира является набор надежных, по-настоящему прочных гарантий безопасности, а не бумажных обещаний". По словам французского лидера, главная цель "коалиции желающих" - добиться обеспечения этих гарантий.

Ранее стало известно, что США предложили план по украинскому урегулированию, включающий 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. По данным газеты The Washington Post, после этих консультаций число пунктов плана уменьшилось до 19.