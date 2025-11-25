Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
25 ноября 2025 / 23:41
Пострадавшим в результате атаки на Таганрог выделят 19 млн рублей Трамп полагает, что договоренности по урегулированию на Украине очень близки
25 ноября 2025 / 19:40
25 ноября 2025 / 18:18
25 ноября 2025 / 17:58
Стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили полет над водами Северного Ледовитого океана
25 ноября 2025 / 20:29
© Прессо-информационный отдел/ТАСС Минобороны РФ

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что полет был плановым. Его продолжительность составила 11 минут.

Экипажи дальней авиации регулярно осуществляют полеты над нейтральными водами Арктики и Северной Атлантики. Кроме того, они пролетают над акваториями Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

