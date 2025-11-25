Российские спортсмены завоевали 29 золотых медалей на Сурдлимпиаде в Токио

Российские спортсмены по итогам Сурдлимпиады взяли 29 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые медали. Соревновательная часть Игр завершилась в Токио.

Спортсмены из России и Белоруссии принимали участие в турнире под эгидой Международного комитета спорта глухих (МКСГ). В медальном зачете россияне заняли бы второе место, однако их результаты официально не учитывались в таблице.

В японской столице выступали 36 российских спортсменов в индивидуальных соревнованиях по бадминтону, шоссейному велоспорту, маунтинбайку, вольной и греко-римской борьбе, гольфу, дзюдо, карате, теннису, легкой атлетике, плаванию, настольному теннису и тхэквондо. Были разыграны 212 комплектов наград в 21 виде спорта. Церемония закрытия состоится 26 ноября.

Соревнования для глухих спортсменов проводятся с заменой звуковых сигналов на визуальные. Главный критерий допуска участника - потеря слуха не менее 55 децибел.