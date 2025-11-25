Президент утвердил День российской фельдъегерской связи

Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил День российской фельдъегерской связи, его будут ежегодно отмечать 17 декабря.

Ранее День российской фельдъегерской связи, также известный как День курьера, отмечался неофициально также 17 декабря.

Согласно документу, дата устанавливается "в целях сохранения и развития исторических традиций". Кроме того, это призвано помочь в повышении престижа в органах федеральной фельдъегерской связи.

Государственная фельдъегерская служба России (ГФС России) - федеральный орган исполнительной власти, который отвечает за безопасную пересылку государственных документов. Свою историю ГФС ведет от службы почтовых курьеров и полевой почты русской армии, создание которых было официально закреплено Воинским уставом 1716 года.