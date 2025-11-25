Трамп полагает, что договоренности по урегулированию на Украине очень близки

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что договоренности по урегулированию украинского кризиса очень близки. По его словам, в этом процессе имеются подвижки.

"Я остановил восемь войн за девять месяцев. И мы работаем над прекращением последней войны. Это нелегко. Но, не знаю, я думаю, что нам это удастся", - сказал глава вашингтонской администрации, имея в виду урегулирование конфликта на Украине.

"На мой взгляд, мы очень близки к сделке. Мы узнаем. Я думал, что это удастся сделать быстрее", - отметил он, выступая во время проведения в Белом доме традиционной символической церемонии помилования двух индеек в преддверии Дня благодарения, который в Соединенных Штатах отмечают в этом году 27 ноября.

"Я думал, что это будет легче. Но, думаю, мы добиваемся успехов", - добавил американский лидер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт написала в соцсети X, что переговоры с участием Москвы, Вашингтона и Киева требуются для решения оставшихся вопросов относительно завершения украинского кризиса. Она подчеркнула, что "за последнюю неделю США добились огромного прогресса в продвижении к мирным договоренностям".