Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 ноября 2025 / 23:41
КОТИРОВКИ
USD
25/11
78.9202
EUR
25/11
91.3672
Новости часа
Пострадавшим в результате атаки на Таганрог выделят 19 млн рублей Трамп полагает, что договоренности по урегулированию на Украине очень близки
Москва
25 ноября 2025 / 23:41
Котировки
USD
25/11
78.9202
0.0000
EUR
25/11
91.3672
0.0000
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
25 ноября 2025 / 19:40
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
25 ноября 2025 / 18:18
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
25 ноября 2025 / 17:58
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
Трамп полагает, что договоренности по урегулированию на Украине очень близки
25 ноября 2025 / 21:15
Трамп полагает, что договоренности по урегулированию на Украине очень близки
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что договоренности по урегулированию украинского кризиса очень близки. По его словам, в этом процессе имеются подвижки.

"Я остановил восемь войн за девять месяцев. И мы работаем над прекращением последней войны. Это нелегко. Но, не знаю, я думаю, что нам это удастся", - сказал глава вашингтонской администрации, имея в виду урегулирование конфликта на Украине.

"На мой взгляд, мы очень близки к сделке. Мы узнаем. Я думал, что это удастся сделать быстрее", - отметил он, выступая во время проведения в Белом доме традиционной символической церемонии помилования двух индеек в преддверии Дня благодарения, который в Соединенных Штатах отмечают в этом году 27 ноября.

"Я думал, что это будет легче. Но, думаю, мы добиваемся успехов", - добавил американский лидер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт написала в соцсети X, что переговоры с участием Москвы, Вашингтона и Киева требуются для решения оставшихся вопросов относительно завершения украинского кризиса. Она подчеркнула, что "за последнюю неделю США добились огромного прогресса в продвижении к мирным договоренностям".

Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:34
Пострадавшим в результате атаки на Таганрог выделят 19 млн рублей
21:15
Трамп полагает, что договоренности по урегулированию на Украине очень близки
20:59
Президент утвердил День российской фельдъегерской связи
20:45
Российские спортсмены завоевали 29 золотых медалей на Сурдлимпиаде в Токио
20:29
Стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили полет над водами Северного Ледовитого океана
20:15
Макрон: украинское урегулирование находится на решающем этапе
19:58
Черногория введет визовый режим для граждан РФ в сентябре 2026 года
19:45
ВЦИОМ: у 50% российских граждан есть накопления
19:30
Захарова рекомендовала Финляндии после строительства забора не забыть про туалеты
19:15
Стармер: Европа решила не разрабатывать отдельный план урегулирования на Украине
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения