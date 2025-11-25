Пострадавшим в результате атаки на Таганрог выделят 19 млн рублей

Власти выделят 19 млн рублей на выплаты для компенсаций за ущерб, причиненный украинской атакой на город Таганрог Ростовской области. Соответствующее сообщение разместил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

"С утра комиссии обходят близлежащие дома, фиксируют ущерб и принимают заявления на единовременные выплаты. Сбор заявлений будет продолжаться до 28 ноября. Город готовит документы на выделение 19 млн рублей из резервного фонда", - сказано в сообщении.

Согласно данным главы региона, полностью лишились имущества 15 человек из восьми квартир двухэтажного дома на улице Инструментальной. Еще одна квартира разрушена в другом доме. Два дома подлежат сносу, люди будут расселены. "Людей не бросим - лечение, жилье, помощь и поддержка будут обеспечены", - подчеркнул Слюсарь.

В ночь на 25 ноября ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи беспилотников. По информации Минобороны РФ, средствами ПВО над регионом нейтрализованы 16 БПЛА.

Ранее стало известно, что повреждения получили лакокрасочный цех, склад, ряд социальных объектов, четыре многоквартирных жилых дома, 12 частных домов и четыре автомобиля. Ранения получили 10 жителей Таганрога и Неклиновского района, восемь из них госпитализированы, три человека погибли.