Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 ноября 2025 / 23:41
КОТИРОВКИ
USD
25/11
78.9202
EUR
25/11
91.3672
Новости часа
Пострадавшим в результате атаки на Таганрог выделят 19 млн рублей Трамп полагает, что договоренности по урегулированию на Украине очень близки
Москва
25 ноября 2025 / 23:41
Котировки
USD
25/11
78.9202
0.0000
EUR
25/11
91.3672
0.0000
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
25 ноября 2025 / 19:40
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
25 ноября 2025 / 18:18
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
25 ноября 2025 / 17:58
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Происшествия / Подрывная деятельность против России
Общество
Пострадавшим в результате атаки на Таганрог выделят 19 млн рублей
25 ноября 2025 / 21:34
Пострадавшим в результате атаки на Таганрог выделят 19 млн рублей
© Telegram-канал губернатора Ростовской области/ТАСС

Власти выделят 19 млн рублей на выплаты для компенсаций за ущерб, причиненный украинской атакой на город Таганрог Ростовской области. Соответствующее сообщение разместил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

"С утра комиссии обходят близлежащие дома, фиксируют ущерб и принимают заявления на единовременные выплаты. Сбор заявлений будет продолжаться до 28 ноября. Город готовит документы на выделение 19 млн рублей из резервного фонда", - сказано в сообщении.

Согласно данным главы региона, полностью лишились имущества 15 человек из восьми квартир двухэтажного дома на улице Инструментальной. Еще одна квартира разрушена в другом доме. Два дома подлежат сносу, люди будут расселены. "Людей не бросим - лечение, жилье, помощь и поддержка будут обеспечены", - подчеркнул Слюсарь.

В ночь на 25 ноября ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи беспилотников. По информации Минобороны РФ, средствами ПВО над регионом нейтрализованы 16 БПЛА.

Ранее стало известно, что повреждения получили лакокрасочный цех, склад, ряд социальных объектов, четыре многоквартирных жилых дома, 12 частных домов и четыре автомобиля. Ранения получили 10 жителей Таганрога и Неклиновского района, восемь из них госпитализированы, три человека погибли. 

Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
Американист Богуславская о плане по урегулированию украинского кризиса
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
Политолог Журавлев: Зеленский не победит на выборах, но может объявить себя победителем
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:34
Пострадавшим в результате атаки на Таганрог выделят 19 млн рублей
21:15
Трамп полагает, что договоренности по урегулированию на Украине очень близки
20:59
Президент утвердил День российской фельдъегерской связи
20:45
Российские спортсмены завоевали 29 золотых медалей на Сурдлимпиаде в Токио
20:29
Стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили полет над водами Северного Ледовитого океана
20:15
Макрон: украинское урегулирование находится на решающем этапе
19:58
Черногория введет визовый режим для граждан РФ в сентябре 2026 года
19:45
ВЦИОМ: у 50% российских граждан есть накопления
19:30
Захарова рекомендовала Финляндии после строительства забора не забыть про туалеты
19:15
Стармер: Европа решила не разрабатывать отдельный план урегулирования на Украине
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения