Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана

Европейцы и американцы готовы обсуждать любые пункты плана по урегулированию украинского конфликта. План им нужен не для того, чтобы его выполнить, а для того, чтобы продемонстрировать его населению. Будут изменения – значит, будут изменения. А вот у России есть пункты, по которым она свою позицию менять не будет в любом случае. Принципиально важны: прекращение боевых действий, границы РФ по границам новых территорий и гарантии неповторения войны. Если эти пункты будут – будет о чем говорить. Нет, - тогда и говорить не о чем. Торговля же по другим пунктам будет идти и продолжится до момента ратификации. А потом начнется новая торговля: не поменять ли нам этот план на какой-нибудь еще. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.