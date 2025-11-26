Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
26 ноября 2025 / 08:06
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
26 ноября 2025 / 07:40
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
25 ноября 2025 / 19:40
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
26 ноября 2025 / 08:06
По заявлениям российского руководства, мирный план, предложенный американской стороной, нуждается в доработке. Например, вызывают вопросы некоторые пункты, касающиеся повестки будущей безопасности. Это и обмен территориями, и создание демилитаризованной зоны. Не совсем понятен и пункт плана о признании за Россией территорий де-факто. Какие правовые условия будут применены к этим территориям? Есть вопросы и по графику снятия санкций с РФ. От чего он будет зависеть, кто и когда будет принимать решения? Что касается украинской оценки мирного плана, то мы видим много заявлений и публикаций, о том, что это ультиматум и капитуляция. С другой стороны, наверное, стоит обратить внимание, что план предполагает восстановление Украины и достаточные инвестиции для этого. Территории Украина теряет только де-факто, остаются дипломатические возможности для обсуждения этих вопросов. Кроме того, Украина получает гарантии безопасности.
