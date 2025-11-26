Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
26 ноября 2025 / 13:25
Москва
26 ноября 2025 / 13:25
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
26 ноября 2025 / 08:06
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
26 ноября 2025 / 07:40
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
25 ноября 2025 / 19:40
/ Ближнее зарубежье / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Госвизит Путина в Киргизию открылся церемонией официальной встречи
26 ноября 2025 / 10:20
Госвизит Путина в Киргизию открылся церемонией официальной встречи
© Алексей Никольский/ПУЛ/ТАСС

Официальные мероприятия государственного визита президента России Владимира Путина в Киргизию начались в резиденции "Ынтымак ордо", сообщает ТАСС.

Глава российского государства прибыл на своем лимузине Aurus в сопровождении конного эскорта. Военнослужащие роты почетного караула, которые выстроились на площади перед Восточным входом, облачились в шинели, отороченные каракулем. Часть солдат была одета в историческую форму. 

Президент Киргизии Садыр Жапаров встретил своего гостя под звуки торжественной фанфары. Вместе они проследовали по красной ковровой дорожке к специально размещенному подиуму.

Выслушав рапорт командира роты почетного караула и национальные гимны, президенты поприветствовали знамя роты. Обойдя строй солдат, Путин поприветствовал их словами: "Салам аскер".

Президента РФ сопровождали вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МВД Владимир Колокольцев, министр спорта Михаил Дегтярев, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минтранса Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минэнерго Сергей Цивилев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Росатома Алексей Лихачев, представители бизнеса.

Церемония официальной встречи завершилась смотром торжественного марша почетного караула. После этого Путин и Жапаров сделали совместное фото и отправились в зал переговоров. 

