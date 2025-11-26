Рютте полагает, что конфликт на Украине можно завершить к концу 2025 года

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте полагает, что конфликт на Украине возможно завершить до конца текущего года.

"После женевских переговоров нужно провести еще встречи, а также отдельное обсуждение некоторых вопросов с ЕС и НАТО. И мы пока не дошли до этого", - сказал он в интервью испанской газете El País.

На вопрос, возможно ли, что конфликт на Украине завершится к концу 2025 года, генсек ответил: "Конечно". "Всегда сложно предсказывать, но я правда надеюсь, что мир скоро наступит", - подчеркнул он. Вместе с тем Рютте заявил, что "мирный план не меняет оценку России как долгосрочной угрозы для Европы".

Он также обратил внимание, что на саммите альянса в Вашингтоне было решено, что "путь Украины в НАТО необратимый". "При этом ряд союзников, в том числе США, сказали, что в настоящее время они выступают против вступления Украины", - отметил генсек. "Вашингтонский договор 1949 года допускает присоединение любой страны евроатлантической зоны", но без единодушия среди союзников это невозможно, добавил он.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, включающий 28 пунктов. Документ повлек недовольство партнеров Киева в Европе, которые стараются его существенно скорректировать. В минувшее воскресенье США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона, которые госсекретарь США Марко Рубио назвал "самыми продуктивными" за все время конфликта.

Согласно данным агентства РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из инициированного Вашингтоном плана, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Дата такой встречи пока не известна.