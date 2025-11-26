Жапаров: Россия неизменно остается надежным партнером Киргизии

Россия для Киргизии неизменно остается стратегическим союзником, партнером и другом. С таким заявлением выступил президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке.

"Россия для Кыргызстана была и остается стратегическим союзником, надежным партнером и добрым другом. И, конечно же, мы неизменно ценим крепкие, многогранные отношения с братской Россией", - отметил он.

Жапаров подчеркнул, что Россия для Киргизии остается "одним из крупнейших торгово-экономических партнеров", и констатировал рост числа российских компаний, работающих в республике.

"В 2025 году количество российских компаний в Кыргызстане достигло 1 800, это больше в три раза, чем несколько лет назад", - указал киргизский лидер.

Вместе с тем, по его словам, российские высшие учебные заведения остаются "одними из самых востребованных" среди молодежи Киргизии.

"Совместные гуманитарные проекты способствуют укреплению связей между нашими народами и передаче ценностей дружбы будущим поколениям", - заключил Жапаров.