26 ноября 2025 / 13:26
СФ одобрил пенсии детям, родившимся спустя 300 дней после смерти отца Жапаров: Россия неизменно остается надежным партнером Киргизии
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
26 ноября 2025 / 08:06
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
26 ноября 2025 / 07:40
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
25 ноября 2025 / 19:40
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
/ Ближнее зарубежье / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Жапаров: Россия неизменно остается надежным партнером Киргизии
26 ноября 2025 / 10:59
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Россия для Киргизии неизменно остается стратегическим союзником, партнером и другом. С таким заявлением выступил президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке.

"Россия для Кыргызстана была и остается стратегическим союзником, надежным партнером и добрым другом. И, конечно же, мы неизменно ценим крепкие, многогранные отношения с братской Россией", - отметил он.

Жапаров подчеркнул, что Россия для Киргизии остается "одним из крупнейших торгово-экономических партнеров", и констатировал рост числа российских компаний, работающих в республике.

"В 2025 году количество российских компаний в Кыргызстане достигло 1 800, это больше в три раза, чем несколько лет назад", - указал киргизский лидер.

Вместе с тем, по его словам, российские высшие учебные заведения остаются "одними из самых востребованных" среди молодежи Киргизии.

"Совместные гуманитарные проекты способствуют укреплению связей между нашими народами и передаче ценностей дружбы будущим поколениям", - заключил Жапаров. 

