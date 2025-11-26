СФ одобрил пенсии детям, родившимся спустя 300 дней после смерти отца

Совет Федерации одобрил закон о назначении страховой пенсии в размере от 7,7 тыс. рублей до 21,1 тыс. рублей детям, рожденным с помощью вспомогательных репродуктивных технологий спустя более чем 300 дней после смерти отца, чей биоматериал использовался для зачатия ребенка.

Так, ежемесячная пенсия для таких детей составит 7 689,83 рубля, для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов выплата должна быть выше - 21 177,59 рубля в месяц, 17 648,24 рубля в месяц предлагается выплачивать, в частности, инвалидам I группы и инвалидам с детства II группы, инвалиды III группы смогут получать 7 500,53 рубля в месяц.

Изменения подразумевают назначение такой пенсии ребенку отца, который состоял в браке с его матерью, выразил при жизни намерение иметь детей и чье отцовство установлено в судебном порядке. Дети смогут получать страховую пенсию и после 18 лет, если они обучаются по очной форме в образовательных организациях, но не дольше чем до достижения ими 23 лет.