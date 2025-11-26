Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
26 ноября 2025 / 08:06
Политика
Ермак назвал неприемлемым план Вашингтона из 28 пунктов
26 ноября 2025 / 11:37
© AP Photo/ Jose Luis Magana/ТАСС
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов был "неприемлемым" для Украины.
"Я предлагаю забыть о 28 пунктах. Жизнь меняется так быстро, что теперь я думаю, что это в прошлом", - сказал он в интервью порталу Axios.
По данным западных СМИ, первоначальная версия плана Вашингтона предусматривала отказ Украины от членства в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета России над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий ДНР, госстатус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и отмену антироссийских санкций.