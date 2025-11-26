Ермак назвал неприемлемым план Вашингтона из 28 пунктов

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов был "неприемлемым" для Украины.

"Я предлагаю забыть о 28 пунктах. Жизнь меняется так быстро, что теперь я думаю, что это в прошлом", - сказал он в интервью порталу Axios.

По данным западных СМИ, первоначальная версия плана Вашингтона предусматривала отказ Украины от членства в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета России над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий ДНР, госстатус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и отмену антироссийских санкций.