Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
26 ноября 2025 / 08:06
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
26 ноября 2025 / 07:40
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
25 ноября 2025 / 19:40
Общество
One News: в Таиланде число погибших в результате наводнения возросло до 33
26 ноября 2025 / 12:15
© AP Photo/ Arnun Chonmahatrakool/ТАСС
Число погибших в результате наводнения на юге Таиланда увеличилось до 33. Об этом информировал телеканал One News.
Уточняется, что жертвами стихии стали жители семи южных провинций страны.
К ликвидации последствий наводнения привлечены ВМС Таиланда, которые также оказывают гуманитарную помощь пострадавшим гражданам. Всего последствиями стихийного бедствия оказались затронуты порядка 2 млн человек.
Власти провинции Сонгкхла объявили 24 ноября об эвакуации населения города Хатъяй, где проживают около 160 тыс. человек.