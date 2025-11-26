One News: в Таиланде число погибших в результате наводнения возросло до 33

Число погибших в результате наводнения на юге Таиланда увеличилось до 33. Об этом информировал телеканал One News.

Уточняется, что жертвами стихии стали жители семи южных провинций страны.

К ликвидации последствий наводнения привлечены ВМС Таиланда, которые также оказывают гуманитарную помощь пострадавшим гражданам. Всего последствиями стихийного бедствия оказались затронуты порядка 2 млн человек.

Власти провинции Сонгкхла объявили 24 ноября об эвакуации населения города Хатъяй, где проживают около 160 тыс. человек.