Трамп заявил, что Украина должна отказаться от части территорий

Президент США Дональд Трамп считает, что для достижения мирной сделки Украина должна отказаться от части территорий, поскольку в противном случае она их потеряет через несколько месяцев.

"Все движется в одном направлении. В конечном счете эти земли в течение следующих нескольких месяцев все равно могут достаться России. Так что или вы хотите воевать и потерять еще 50-60 тыс. человек, или вы хотите что-то сделать прямо сейчас", - отметил он при общении с журналистами на борту своего самолета по пути во Флориду, где он намерен провести выходные по случаю Дня благодарения, который в США в этом году отмечают 27 ноября.

"Послушайте, эта война может продолжаться годами, а у России гораздо больше людей и солдат. Поэтому я думаю, что в том случае, если Украина сможет заключить сделку, это будет хорошо. На мой взгляд, что это отлично для обеих сторон", - указал американский лидер.