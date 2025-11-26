Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
26 ноября 2025 / 14:58
Путин: военная база РФ в Киргизии является фактором стабильности в регионе Вильфанд рассказал, когда в Москве ждать нового снега
26 ноября 2025 / 08:06
26 ноября 2025 / 07:40
25 ноября 2025 / 19:40
Политика
Политика
Трамп заявил, что Украина должна отказаться от части территорий
26 ноября 2025 / 12:30
Трамп заявил, что Украина должна отказаться от части территорий
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Президент США Дональд Трамп считает, что для достижения мирной сделки Украина должна отказаться от части территорий, поскольку в противном случае она их потеряет через несколько месяцев.

"Все движется в одном направлении. В конечном счете эти земли в течение следующих нескольких месяцев все равно могут достаться России. Так что или вы хотите воевать и потерять еще 50-60 тыс. человек, или вы хотите что-то сделать прямо сейчас", - отметил он при общении с журналистами на борту своего самолета по пути во Флориду, где он намерен провести выходные по случаю Дня благодарения, который в США в этом году отмечают 27 ноября.

"Послушайте, эта война может продолжаться годами, а у России гораздо больше людей и солдат. Поэтому я думаю, что в том случае, если Украина сможет заключить сделку, это будет хорошо. На мой взгляд, что это отлично для обеих сторон", - указал американский лидер. 

