Вильфанд рассказал, когда в Москве ждать нового снега

На этой неделе снег в Московском регионе ожидается 26 ноября, однако он вскоре растает из-за теплой погоды. К выходным погода будет без осадков, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Количество осадков в Московском регионе заметно сократится. В среду будет мокрый снег, но он будет и таять, а в четверг при высокой температуре от него и вовсе не останется следа", - отметил специалист в беседе с ТАСС.

По его словам, в пятницу количество осадков будет совсем небольшим, возможен мокрый снег. А в понедельник на следующей неделе погода будет без осадков. К началу следующей недели погоду будет определять гребень высокого давления. Ветер станет слабым, а небо - почти безоблачным. "Солнце будет улыбаться жителям столицы", - указал Вильфанд.