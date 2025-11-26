Путин: военная база РФ в Киргизии является фактором стабильности в регионе

Объединенная российская военная база в Киргизии способствует стабильности во всем регионе. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин при общении с киргизским лидером Садыром Жапаровым.

"Особое внимание уделяем сотрудничеству в сфере безопасности. Размещенная в республике объединенная российская военная база выступает в качестве важного фактора обеспечения стабильности в регионе", - отметил он.

По словам главы российского государства, Москва и Бишкек выступают с согласованных позиций в рамках международных организаций - ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ООН.

"Ориентированы на тесное взаимодействие в рамках председательства Киргизии в Шанхайской организации сотрудничества, которое началось в сентябре. Сегодня мы сможем обстоятельно пройтись по всей многоплановой двусторонней повестке дня и наметить ориентиры для дальнейшего углубления нашего всеобъемлющего сотрудничества", - заключил Путин.

Расположенная в Киргизии объединенная российская военная база является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства стран ОДКБ.