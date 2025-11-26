Скончался народный артист РСФСР Всеволод Шиловский

Народный артист РСФСР, актер и режиссер театра и кино Всеволод Шиловский ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом со ссылкой на пресс-службу его театра-студии сообщает ТАСС.

Шиловский - российский актер театра и кино, режиссер. Родился в Москве в 1938 году. В 1961 году окончил Школу-студию МХАТ, после чего был принят в труппу театра. Известен по участию в фильмах "Валентина", "Голос", "Торпедоносцы", "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Барханов и его телохранитель", "Жизнь Клима Самгина", "Узник замка Иф".

Кроме того, Шиловский выступил в качестве режиссера таких картин, как "Миллион в брачной корзине", "Блуждающие звезды", "Кодекс бесчестия", "Приговор".