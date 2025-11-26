Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Трамп: мирный план США по Украине сократили до 22 пунктов
26 ноября 2025 / 13:30
Трамп: мирный план США по Украине сократили до 22 пунктов
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС

Президент США Дональд Трамп сообщил, что число пунктов в инициированном Вашингтоном плане мирного урегулирования на Украине было уменьшено с 28 до 22.

"Все, что было, это схема. Это не было планом. Это была концепция", - сказал он в беседе с журналистами на борту своего самолета по пути во Флориду, где американский лидер намерен провести выходные по случаю отмечаемого в США 27 ноября Дня благодарения. Его попросили прокомментировать критику со стороны соратников по Республиканской партии, которые сочли первоначальную версию американского мирного плана слишком пророссийской.

"И оттуда они взяли каждый из 28 пунктов, и в итоге их получилось 22. Многие из этих вопросов были решены, и на самом деле решены очень благоприятным образом", - указал глава Белого дома.

На прошлой неделе стало известно, что США предложили план по украинскому урегулированию, включающий 28 пунктов. Эта программа повлекла недовольство партнеров Киева в Европе.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва считает план Вашингтона субстантивным. По словам представителя Кремля, он может стать основой для переговоров. 

