26 ноября 2025 / 16:29
26 ноября 2025 / 08:06
Спорт
В Древней Олимпии проходит церемония зажжения олимпийского огня для Игр-2026
26 ноября 2025 / 13:45
В Древней Олимпии проходит церемония зажжения олимпийского огня для Игр-2026
© Milos Bicanski/ Getty Images/ТАСС

В Археологическом музее в Древней Олимпии проходит церемония зажжения олимпийского огня для Игр 2026 года в Италии, сообщает ТАСС.

На мероприятии присутствует президент Греции Константинос Тасулас. В церемонии также принимают участие президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, почетный президент МОК Томас Бах, глава Национального олимпийского комитета Греции (НОК) Исидорос Кувелос, президент оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года Джованни Малаго, член МОК от Греции Спирос Капралос, заместитель министра культуры Греции по вопросам спорта Яннис Вруцис, мэр Древней Олимпии Аристидис Панайтопулос и другие официальные лица.

Президента Греции у Археологического музея встречал военный караул, было также выстроено подразделение президентских гвардейцев. Популярная греческая оперная певица Христина Пулици исполнит олимпийский гимн и будет поднят олимпийский флаг, а под национальные гимны Италии и Греции поднимут флаги двух стран. 

Из-за непогоды церемонию перенесли с античного стадиона Древней Олимпии в Археологический музей. Для зажжения факела будет использован резервный огонь, вспыхнувший 24 ноября от солнечных лучей на археологической площадке Древней Олимпии у античного храма Геры. Верховная жрица, роль которой исполняет известная в Греции актриса Мэри Мина, передаст огонь бронзовому призеру Олимпийских игр - 2024 по академической гребле Петросу Гайдатзису. С этого момента начинается 9-дневная эстафета олимпийского огня по Греции, участниками которой станут порядка 450 факелоносцев. Она завершится на столичном стадионе "Панатинаикос" 4 декабря. Там состоится церемония передачи огня оргкомитету Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Последний олимпийский алтарь на стадионе "Панатинаикос" зажжет представительница женской сборной Греции по водному поло Елена Ксенаки.

Итальянская часть эстафеты стартует в Риме ровно за два месяца до церемонии открытия Игр. Олимпийский огонь побывает во всей Италии, включая острова Сардиния и Сицилия, и Кортина-д'Ампеццо, где пройдет часть соревнований. Эстафета завершится на Олимпийском стадионе ("Сан-Сиро") в Милане 6 февраля.

Олимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. Спортсмены из России могут участвовать в ней в нейтральном статусе без права выступать в командных дисциплинах.

