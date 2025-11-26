Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
26 ноября 2025 / 08:06
26 ноября 2025 / 07:40
25 ноября 2025 / 19:40
Ушаков: в Абу-Даби американский мирный план по Украине не обсуждался
26 ноября 2025 / 13:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Мирный план США по урегулированию на Украине из 28 пунктов не обсуждался во время переговоров в Абу-Даби. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков при общении с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
"Нет, в Абу-Даби мирный план не обсуждался", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, сможет ли Москва иметь представление о мирном плане Вашингтона по итогам переговоров в Абу-Даби.
"Мирный план вообще еще по деталям ни с кем не обсуждался. Мы его видели, нам его передали, но обсуждений не было", - указал он.