Любимым литературным образом животного у россиян стал Чеширский Кот

Книжный сервис "Литрес", банк ВТБ и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование с целью выяснить, какие литературные образы животных нравятся пользователям больше всего. Наиболее популярным персонажем сказок оказался Чеширский Кот, кот Матроскин и пантера Багира, со ссылкой на пресс-службу "Литрес" сообщает ТАСС.

Как отмечается, согласно результатам исследования, любимые животные россиян - коты из сказок и классических произведений. При этом в топ не вошла ни одна собака - ни пес Шарик, ни Белый Бим Черное ухо, ни Муму или Каштанка.

По данным опроса, первое место среди всех сказочных персонажей занимает Чеширский Кот (38%) из произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес". Вторую и третью позиции заняли кот ученый из "Руслана и Людмилы" Александра Пушкина (24%) и Кот в сапогах из "Сказок моей матушки Гусыни" Шарля Перро (23%).

В числе любимых животных русской литературы также оказались представители семейства кошачьих. Лидирует кот Матроскин (47%) из повести Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот". Вторым стал кот Бегемот (43%) из "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова, а завершает топ котенок по имени Гав (37%) из одноименной книги Григория Остера.

Кроме того, в зарубежной литературе предпочитают пантеру Багира (44%) из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга. На второй строчке расположилась почтовая сова Букля (30%) из серии романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере, а третье место занимает мангуст Рикки-Тикки-Тави (27%), также из "Книги джунглей".