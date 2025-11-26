В Армении отметили, что вопрос выхода страны из ОДКБ не обсуждается

Вопрос выхода Армении из ОДКБ на нынешнем этапе не обсуждается. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян в беседе с ТАСС.

"Такой вопрос на данном этапе перед внешнеполитическим ведомством Армении не ставился. Если будет такое развитие ситуации - естественно, узнаете ", - ответил он на вопрос, обсуждался ли вопрос выхода Армении из ОДКБ.

"Не участвуем в работе ОДКБ, но и не препятствуем принятию решений, документов", - сказал Сафарян.

На просьбу пояснить, почему Армения остается в ОДКБ, но при этом не участвует в работе этой организации, дипломат указал, что такова политика страны на данном этапе. Армения выстраивает свою внешнюю политику на основании принципа диверсификации и балансирования, добавил он.

В понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что представители Армении не будут принимать участие в саммите ОДКБ в Бишкеке, который запланирован на 27 ноября. Вместе с тем Ереван уточнил, что не против принятия на встрече касающихся всего блока документов.

Некоторое время назад премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, так как она якобы создала угрозы для суверенитета республики. В декабре прошлого года он отметил, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата.