Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 154 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 4 снаряда системы залпового огня HIMARS и 154 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 154 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 98 851 беспилотник, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 266 танков и других боевых бронемашин, 1 620 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 564 орудия полевой артиллерии и минометов, 47 712 единиц специальной военной автомобильной техники.