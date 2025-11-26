Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 154 беспилотника ВСУ В Армении отметили, что вопрос выхода страны из ОДКБ не обсуждается
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
26 ноября 2025 / 08:06
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
26 ноября 2025 / 07:40
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
25 ноября 2025 / 19:40
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 154 беспилотника ВСУ
26 ноября 2025 / 14:45
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 4 снаряда системы залпового огня HIMARS и 154 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 154 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 98 851 беспилотник, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 266 танков и других боевых бронемашин, 1 620 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 564 орудия полевой артиллерии и минометов, 47 712 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
Эксперт: Пекин жестко прессингует Японию по тайваньской проблеме
