Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
26 ноября 2025 / 18:01
КОТИРОВКИ
USD
26/11
78.9615
EUR
26/11
90.9698
Новости часа
Зачем России возвращаться в G7? Мнение Скончался создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев
Москва
26 ноября 2025 / 18:01
Котировки
USD
26/11
78.9615
0.0000
EUR
26/11
90.9698
0.0000
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
26 ноября 2025 / 08:06
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
26 ноября 2025 / 07:40
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
VSquare: Орбан 28 ноября намерен посетить Россию
26 ноября 2025 / 14:58
VSquare: Орбан 28 ноября намерен посетить Россию
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен 28 ноября посетить Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источники информировало венгерское интернет-издание VSquare.

Официальных сообщений в Будапеште по этому поводу не было. 

VSquare не уточнило, какие вопросы глава венгерского правительства планирует обсудить с российским лидером.

Издание отметило, что Орбан и Путин встречались трижды с 2022 года, а в общей сложности 14 раз. Их последняя встреча состоялась в Москве 5 июля прошлого года, когда премьер Венгрии в рамках миротворческой миссии совершил также поездки на Украину, в Китай и США. 

Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:33
Скончался создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев
16:17
В Госдуму внесли проект закона о размере алиментов не менее половины МРОТ
15:59
Путин планирует принять Уиткоффа в Москве
15:45
Создан искусственный язык для измерения остроты пищи
15:28
Президенты России и Киргизии подписали заявление об укреплении союзничества
15:16
Ушаков заявил, что России неофициально передали варианты мирного плана США
14:58
VSquare: Орбан 28 ноября намерен посетить Россию
14:45
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 154 беспилотника ВСУ
14:32
В Армении отметили, что вопрос выхода страны из ОДКБ не обсуждается
14:15
Любимым литературным образом животного у россиян стал Чеширский Кот
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения