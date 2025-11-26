VSquare: Орбан 28 ноября намерен посетить Россию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен 28 ноября посетить Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источники информировало венгерское интернет-издание VSquare.

Официальных сообщений в Будапеште по этому поводу не было.

VSquare не уточнило, какие вопросы глава венгерского правительства планирует обсудить с российским лидером.

Издание отметило, что Орбан и Путин встречались трижды с 2022 года, а в общей сложности 14 раз. Их последняя встреча состоялась в Москве 5 июля прошлого года, когда премьер Венгрии в рамках миротворческой миссии совершил также поездки на Украину, в Китай и США.