Политика
VSquare: Орбан 28 ноября намерен посетить Россию
26 ноября 2025 / 14:58
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен 28 ноября посетить Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источники информировало венгерское интернет-издание VSquare.
Официальных сообщений в Будапеште по этому поводу не было.
VSquare не уточнило, какие вопросы глава венгерского правительства планирует обсудить с российским лидером.
Издание отметило, что Орбан и Путин встречались трижды с 2022 года, а в общей сложности 14 раз. Их последняя встреча состоялась в Москве 5 июля прошлого года, когда премьер Венгрии в рамках миротворческой миссии совершил также поездки на Украину, в Китай и США.