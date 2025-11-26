Ушаков заявил, что России неофициально передали варианты мирного плана США

Россия по неофициальным каналам получила несколько вариантов инициированного США мирного плана по урегулированию на Украине, в которых "можно запутаться". Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков при общении с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Он отметил, что Москве передали план "по неофициальным каналам". "Официальной нет, но бумага есть", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, получала ли Россия официальный вариант.

"Там несколько бумаг. Несколько вариантов, кое в чем даже можно запутаться", - указал Ушаков. "Какие-то последние версии к нам попали - я так думаю", - заключил он.

"Серьезного обсуждения между командами двух стран еще не было", при этом контакты между Москвой и Вашингтоном идут, добавил помощник российского лидера.