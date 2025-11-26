Президенты России и Киргизии подписали заявление об укреплении союзничества

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров по итогам переговоров подписали совместное заявление об укреплении российско-киргизского союзничества в стремительно меняющемся мире.

Церемония состоялась в зале пресс-конференций в резиденции "Ынтымак ордо". В программном документе получили отражение новые масштабные задачи по дальнейшему укреплению двухсторонних связей на долгосрочную перспективу.

Вместе с тем в присутствии глав государств был произведен обмен семью документами, подписанными в рамках визита.