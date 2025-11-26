Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
26 ноября 2025 / 08:06
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
26 ноября 2025 / 07:40
Политика
Президенты России и Киргизии подписали заявление об укреплении союзничества
26 ноября 2025 / 15:28
© Александр Щербак/ ТАСС
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров по итогам переговоров подписали совместное заявление об укреплении российско-киргизского союзничества в стремительно меняющемся мире.
Церемония состоялась в зале пресс-конференций в резиденции "Ынтымак ордо". В программном документе получили отражение новые масштабные задачи по дальнейшему укреплению двухсторонних связей на долгосрочную перспективу.
Вместе с тем в присутствии глав государств был произведен обмен семью документами, подписанными в рамках визита.