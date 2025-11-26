Редкоземельные металлы Средней Азии и США

Владимир Блинков, экономический обозреватель

В ноябре Пекин объявил о приостановке на один год мер по контролю за экспортом редкоземельных металлов (РЗМ) в рамках деэскалации торговой войны c Вашингтоном. В результате экспорт РЗМ в США значительно вырос. Но, похоже, это не удовлетворило администрацию Трампа, зависимость от Китая продолжает ее беспокоить, и она активно ищет пути ее снизить. Вероятно именно поэтому тема доступа к запасам РЗМ в Центральной Азии (ЦА) стала одной из основных на саммите С5+1 (Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан + США), который прошел в начале ноября в Вашингтоне. По оценке Геологической службы США в странах ЦА обнаружено 384 месторождения РЗМ. Наибольший потенциал у Казахстана (160 месторождений, входит в первую мировую 10-ку), у Узбекистана – 87, в Кыргазстане - 75. Но их ресурсная база пока плохо разведана и возможны сюрпризы. Так в текущем году в Казахстане обнаружено значительное месторождение РЗМ с потенциальными запасами в 20 млн т.

Пока страны ЦА делают только первые шаги по их освоению. И, судя по всему, США готовы им в этом «помочь». Косвенно указывает на это и то, что до 2023 г. встречи С5+1 проходили на уровне глав МИДов. А сейчас американский президент Дональд Трамп лично встретился с лидерами этих стран, подчеркнув, что сотрудничество со странами ЦА приобретает все более важное значение. Подтверждает этот вывод не только ход саммита, но и встречи Трампа с лидерами ЦА.

Так, перед началом саммита Трамп встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и обсудил пути укрепления американо-узбекского стратегического партнерства, расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Было обсуждено 10 инициатив, среди которых создание координационного совета по инвестициям и торговле для укрепления экономических связей, запуск Фонда Центрально-азиатского инвестиционного партнёрства для привлечения и управления совместными инвестициями в ключевые проекты по совершенствованию транспортной, коммуникационной и энергетической инфраструктуры, а также формирование комитета по надзору за разведкой, добычей и переработкой важнейших полезных ископаемых.

Трамп также провел отдельную встречу с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. По ее результатам было объявлено о заключении нескольких соглашений. В частности, США и Казахстан договорились о совместном предприятии по разведке одного из крупнейших неразработанных месторождений вольфрама в мире – Северный Катпар и Верхние Кайракты. Американская компания Cove Kaz Capital Group намерена приобрести 70% долю в проекте с государственной горнодобывающей компанией Казахстана “Тау-Кен Самрук” по разработке месторождения вольфрама. Профинансировать проект может Экспортно-импортный банк США, который заявил о готовности предоставить кредит в 900 млн долл. Сделка была подписана в кулуарах саммита C5+1 между Нариманом Абсаметовым, главой компании “Тау-Кен Самрук”, и Пини Альтхаусом, генеральным директором Cove Capital. В ближайшем будущем ожидается начало работ по доразведке месторождений, ресурсы которых сейчас оцениваются в 410 тыс. тонн вольфрама.

Немаловажную роль в росте практического интереса США к ресурсам ЦА сыграло и «примирение» Армении и Азербайджана. До последнего времени препятствием для развития добычи сырья в ЦА западными компаниями было отсутствие «независимого коридора» их транспортировки из региона. Поэтому появление сообщений о возможном скором запуске Зангезурского коридора – 40-километрового участка железной дороги на юге Армении, которая соединит Азербайджан с его анклавом - Нахичеванской Автономной Республикой, вызвало значительный интерес, поскольку это решает проблему доставки добываемого сырья через Турцию потребителям на Западе. Отмечу, что железнодорожная ветка «Зангелан — Нахичевань» через Сюникскую область Армянской ССР в советское время обеспечивала связь между территорией Азербайджанской ССР и Нахичеванской Автономной Республикой. После начала Первой Карабахской войны в 1992 г. движение по ней было заблокировано, а железнодорожная ветка на территории Армении разобрана. Но сейчас Армения согласилась сотрудничать с США и третьими сторонами по созданию «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания» (ранее она продвигала свой проект развития транспортных коммуникаций и была против азербайджанского проекта).

Соседи Армении - Турция и Азербайджан уже давно рассматривают Зангезурский коридор как ключевой элемент создания беспрепятственного транспортного сообщения как между собой, так и между Азией и Европой. И сейчас работы по подготовке открытия маршрута ведутся высокими темпами. Как заявил на VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте президент Азербайджана Ильхам Алиев строительство азербайджанской части коридора, который теперь называют еще и «Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания», почти завершено. Он отметил, что железная дорога пропускной способностью 15 млн т грузов в год может в перспективе стать ключевым звеном Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут через Китай, Казахстан, Азербайджан и Грузию в Турцию и Европу).

Турецкие власти объявили о начале строительства железной дороги «Карс — Дилучу», которая должна с запада примкнуть к «Маршруту Трампа» и обеспечить его функционирование в направлении Анатолии. Для стран-участниц оба проекта знаменуют запуск процесса трансформации евразийской логистики и усиления их роли как ключевых игроков на Новом Шелковом пути.

Что касается США, то запуск магистрали усилит их контроль над ситуацией на Южном Кавказе. Согласно упомянутым договоренностям они получат на срок до 99 лет «коридор» в оперативное управление. Для контроля за его функционированием они планируют разместить там свою ЧВК численностью не менее тысячи сотрудников, которые, по некоторым данным, будут вооружены не только стрелковым оружием, но и иметь в своем арсенале легкобронированную технику. Кроме того они будут получать 40% от доходов, связанных с его функционированием,

Правда пока запуск Зангезурского коридора находится в прямой зависимости от подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, пока соглашение было лишь парафировано лидерами стран на встрече в Вашингтоне. На пути к его подписанию остается ряд препятствий. Одно из них - требование Азербайджана изменить формулировки в конституции Армении, изъяв любое упоминание Нагорного Карабаха. Кроме того, Никол Пашинян хотел бы отложить болезненный для значительной части армянского общества и элит вопрос как минимум до парламентских выборов 2026 г. И, если на них победу одержит оппозиция, то соглашение в нынешнем виде может быть и не подписано. Так что «возможны варианты».