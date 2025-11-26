Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Технологии
Создан искусственный язык для измерения остроты пищи
26 ноября 2025 / 15:45
Создан искусственный язык для измерения остроты пищи
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Ученые из Восточно-Китайского университета науки и технологий (Шанхай) разработали бионический язык для измерения остроты блюд. Об этом пишет издание Pengpai.

Как отмечается, искусственный орган сделан из мягкого геля, полученного из смеси сухого молока, акриловой кислоты и хлорида холина. При подключении к электрическому источнику гель, содержащий ионы хлора и водорода, становится проводником тока.

Когда капсаицин, придающий перцу чили остроту, вступает в контакт с молочными белками в геле, проводимость геля снижается. Это позволило исследователям создать шкалу для точного измерения остроты.

Так, бионическому языку дали продегустировать восемь видов острой еды, создав шкалу жгучести от 0 (безвкусно) до 70 (максимально остро). Полученные результаты сравнили с оценками специально обученных экспертов. Искусственный язык и профессиональные дегустаторы практически совпали в своих оценках.

Предполагается, что это изобретение будет применяться в портативных устройствах для контроля остроты пищи, а также при разработке гуманоидных роботов. 

