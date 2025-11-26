Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
26 ноября 2025 / 08:06
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
26 ноября 2025 / 07:40
Политика
Путин планирует принять Уиткоффа в Москве
26 ноября 2025 / 15:59
© Гавриил Григоров/ ТАСС
Президент России Владимир Путин примет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, чей визит в Москву ожидается на следующей неделе. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистами.
"Если Уиткофф приедет, то его наверняка примет президент России", - сказал он, отвечая на вопрос, с кем в Москве планируются встречи у американского эмиссара.