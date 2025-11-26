Путин планирует принять Уиткоффа в Москве

Президент России Владимир Путин примет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, чей визит в Москву ожидается на следующей неделе. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

"Если Уиткофф приедет, то его наверняка примет президент России", - сказал он, отвечая на вопрос, с кем в Москве планируются встречи у американского эмиссара.