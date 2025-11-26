В Японии возмечтали о ядерном оружии

Владимир СВИРИДОВ, международный обозреватель

Япония, единственная в мире страна, пережившая все ужасы применения ядерного оружия, может, тем не менее, стать еще одним государством, обладающим этим средством массового уничтожения. Такой вывод напрашивается в связи с тем, что новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила за пересмотр «трех неядерных принципов», провозглашавших отказ государства от обладания, создания и ввоза на территорию страны любых видов ядерного оружия.

По словам премьера, эта ее позиция продиктована тем, что запрет на размещение в стране ядерного оружия мешает американским войскам находиться с ним на японской территории, что негативно сказывается на сдерживающем потенциале США, которые де-факто обеспечивают и безопасность Японии. Однако это далеко не так, поскольку американское ядерное оружие уже давно присутствует в Японии. Во всяком случае, если не постоянно, то временно уж точно.

Ведь никто не проверяет, есть оно или нет на борту авианосцев и других кораблей, а также атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, которые после боевой службы в Тихом океане заходят на отдых в японские порты. А американцы об этом умалчивают. То же самое касается и боевых самолетов. Кстати, более десяти лет назад комиссия министерства иностранных дел Японии признала существование секретного японо-американского пакта времен холодной войны, который позволял американским кораблям с ядерным оружием на борту беспрепятственно заходить в японские порты и проходить через них.

Поэтому дело, очевидно, в другом. Как известно, США намерены в целях сдерживания Китая и России нарастить свой ракетно-ядерный потенциал в Азии, разместив его средства в различных странах региона. И значительное место в реализации этих планов отводится Японии. «Именно стране, пострадавшей некогда от атомных бомбардировок, досталась сомнительная честь принять на себя бремя ядерной сверхдержавы и послужить своего рода инструментом для сдерживания Китая и России», - написала в этой связи Sankei Shimbun.

В частности американцы хотели бы пристроить в Японии, в том числе и вблизи российских границ, новые ракетные комплексы средней дальности Typhon, способные запускать крылатые ракеты Tomahawk в ядерном оснащении с дальностью действия до 2 тыс. километров. Как известно, один такой комплекс был уже завезен в страну и задействован в совместных с США военных учениях Resolute Dragon. Они проходили с 11 по 25 сентября на территории всего островного государства, включая районы острова Хоккайдо, находящиеся в непосредственной близости от российских границ.

А посему Такаити, которая активно выступает за укрепление военных связей с США, вспомним, как она это демонстрировала во время посещения с Дональдом Трампом на военно-морской базе Йокосука авианосца «Джорж Вашингтон», и предложила отменить неядерные принципы, или хотя бы третий из них, который запрещает ввоз ядерного оружия в страну. При этом она подчеркнула, что, если Япония хочет полагаться на «ядерный зонтик» США, сохранение запрета на ввоз ядерного оружия в страну нереалистично.

В этой связи следует заметить, что одним из основных сторонников изменения подходов к ядерному оружию был премьер-министр Синдзо Абэ, протеже которого является Такаити. По его словам, для начала следует рассмотреть возможность совместного использования ядерного оружия с США по аналогии с НАТО. Согласно этой концепции, США размещают свое оружие на территории стран альянса, не обладающих им, а они участвуют в планировании и подготовке к его применению.

Абэ также неоднократно заявлял, что конституция Японии не запрещает и владение ядерным оружием, если оно будет сведено к минимуму и будет использоваться в качестве тактического оружия. При этом он не объяснил, что тактическое оружие отличается от стратегического ни столько мощностью боезаряда, сколько средствами его доставки. И те же ядерные бомбы, которые по своей мощности аналогичны «Малышу» и «Толстяку», сброшенным американцами на Хиросиму и Нагасаки, могут принадлежать как к тактическому, так и стратегическому оружию.

Кстати, японские власти сделали многое для того, чтобы в стране забыли, кто подверг ядерной бомбардировке их города, или, по крайней мере, не осуждали Соединенные Штаты за это. В этой связи не могу не привести один эпизод, произошедший со мной в далеком уже 1992 году. Тогда, находясь в поездке по Японии, я посетил Нагасаки и, естественно, побывал в Музее атомной бомбы. Его экспозиция буквально поразила меня до глубины души.

Выйдя из музея, я увидел, как его покидает молодая японская пара со слезами на лице. И попросил переводчицу спросить у них, могут ли они ответить на пару моих вопросов. Получив согласие, спросил, как они, оценивая все увиденное, относятся к США. В ответ, смахнув слезы с лица, они практически в один голос сказали: «Очень хорошо. Ведь они наши друзья». Этот ответ, в котором не было ни капли осуждения, меня поразил не меньше, чем сама экспозиция музея.

С тех пор прошло достаточно времени, чтобы так думали многие японцы. Более того, сегодня в стране уже постоянно растет число тех, кто выступает не только за размещение американского оружия в Японии, но и за создание японского собственного ядерного оружия. И как показывают факты, в стране уже давно ведется работа в этом направлении.

Так, в 2006 году газета «Санкэй» опубликовала статью, в которой речь шла о планах правительства создать небольшие ядерные боеголовки. И хотя официальные представители кабинета министров опровергли это сообщение, в СМИ тут же появились материалы о возможностях обладания Японии ядерным оружием. В частности сообщалось, что накопленного страной оружейного плутония достаточно для создания 5 тысяч атомных бомб. Говорилось и о том,что сам процесс создания ядерного оружия в Японии займет не более шести недель. Причем, это будет не какое-то примитивное устройство, а отвечающие всем современным требованиям ядерные боеприпасы.

Не трудно предположить, что отказ от неядерных принципов подтолкнет Токио к созданию собственного ядерного потенциала. Предложение Таинати уже поддержал новый партнер либерально-демократической партии (ЛДП) по правящей коалиции - партия «Общество обновления Японии». Ожидается также, что в ближайшее время в самой ЛБП приступят к обсуждению стратегии национальной безопасности, которую в обновленном виде планируется принять до конца 2026 года и которая будет уже учитывать изменения в ядерной политике страны.

Вместе с тем очевидно, что такая политика вызовет негативную реакцию внутри страны и за рубежом, поскольку она противоречит стремлению к миру без ядерного оружия - заветной мечте пожилых японцев, переживших атомную бомбардировку. С другой стороны, это, вне всякого сомнения, приведет к эскалации напряженности в регионе, увеличению рисков для самой Японии. И на это указывает Nihon Hidankyo - организация выживших после бомбардировок американским ядерным оружием японских городов Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, удостоенная Нобелевской премии мира. В своем обращении к правительству она отмечает, что нельзя допустить ни ввоза ядерного оружия в Японию, ни превращения своей страны в базу для ведения ядерной войны или в цель для ядерной атаки.