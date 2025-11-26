Зачем России возвращаться в G7? Мнение

Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американский план по украинскому урегулированию сообщила, что в нем содержится предложение пригласить Россию в G8. 23 ноября агентство Reuters опубликовало подготовленный Великобританией, Германией и Францией встречный европейский план в ответ на американские предложения по урегулированию украинского кризиса. В соответствии с ним, Европа согласилась на возвращение России в G8 после завершения конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал ошибкой исключение РФ из G8, произошедшее в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Он добавил, что был бы рад возвращению Москвы в объединение. Россия была членом "восьмерки" (существовала в формате G7 - Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония - с 1976 года) с 1997 года.

Политический аналитик Павел Шипилин отмечает в этой связи, что «это предложение, пожалуй, самая забавная часть плана. Членство в «семерке» как привилегия уже давным-давно не актуально, и Россия об этом много раз говорила.  А они продолжают настаивать на своей версии, что «семерка» - это якобы предел желаний для какой-либо страны и прежде всего для России.  Но в действительности это не так, и надо задумываться над более серьезными вещами, которые могли бы стать привлекательными для России. Прежде всего, это вопрос коллективной безопасности. Этот вопрос упомянут в плане, но с моей точки зрения, он должен быть прописан гораздо более внятно.  Россия не желает быть членом организации, которая дышит на ладан и которой как раз Россия необходима, чтобы хоть как-то обосновать свое существование. «Семерка» в нынешнем виде абсолютно никого не интересует и без России она превращается в маргинальный, мало что значащий клуб государств. Не случайно Трамп и о Китае говорил как стране, которая может стать членом «семерки».  

В то же время эксперт подчеркнул, что ««двадцатка», БРИКС, ШОС и ООН - это те форматы, где вполне хватает мест, и где можно встречаться и обсуждать важные вопросы».             

