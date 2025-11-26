В Госдуму внесли проект закона о размере алиментов не менее половины МРОТ

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме и член ЦК КПРФ сенатор Айрат Гибатдинов внесли на рассмотрение палаты проект закона, которым предполагается определить размер алиментов на детей не ниже половины минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ доступен в думской электронной базе.

Инициатива была внесена во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной. Изменениями предлагается дополнить статью 81 Семейного кодекса РФ.

"Для трудоспособных родителей размер алиментов на несовершеннолетних детей, взыскиваемый судом с их родителей, ежемесячно должен составлять не менее: на одного ребенка - половины, на двух детей - трех четвертых, на трех и более детей - полного размера величины минимального размера оплаты труда", - сказано в тексте законопроекта.

Согласно пояснительной записке, средняя сумма алиментов, по разным данным, составляет от 7,5 до 10 тыс. рублей. При этом в законодательстве не установлен минимальный размер алиментов на несовершеннолетних детей.

Ожидается, что принятие такого закона будет способствовать решению проблемы, когда судами устанавливается сумма алиментов на основании справки с места работы ответчика с существенно заниженной зарплатой. Если законопроект будет принят, бремя доказательства реальных доходов будет полностью переложено с истца на ответчика.

В случае принятия закон вступит в силу с начала 2026 года.