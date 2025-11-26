Создатель пусковых установок "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев скончался на 88-м году жизни. Об этом информировал телеканал "Звезда".

Валериан Соболев родился в августе 1938 года в Сталинграде (ныне Волгоград). Окончил автотракторный факультет Сталинградского механического института (ныне Волгоградский государственный технический университет, ВГТУ). Доктор технических наук (1983), профессор.

Соболев принимал участие в разработке самоходных пусковых установок и наземного оборудования ракетных комплексов стратегического назначения с межконтинентальными баллистическими ракетами "Темп-2С". Под его руководством были созданы пусковые установки и наземное оборудование, применявшиеся в мобильных ракетных комплексах "Пионер", "Пионер УТТХ", "Пионер-3", "Тополь", "Искандер" и др.

Соболев был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1983). Лауреат Государственной премии СССР (1973), Ленинской премии (1977). Кроме того, Соболев - автор более 100 научных работ, обладатель свыше 100 авторских свидетельств на изобретения.