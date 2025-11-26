Президент РФ поручил проработать организацию проживания иногородних онкобольных

Президент России Владимир Путин дал поручение регионам проработать возможность обеспечения проживания для иногородних пациентов, проходящих обследование и амбулаторное лечение в онкологических диспансерах.

Еще одно поручение главы государства касается безусловного обеспечения бесплатного совместного пребывания родителей с детьми, больными диабетом 1-го типа, в стационаре.

Региональным властям во взаимодействии с профильными комиссиями Госсовета необходимо рассмотреть два ключевых вопроса: организацию проживания для иногородних онкологических больных и обеспечение бесплатного совместного нахождения в больнице одного из родителей с ребенком с диабетом 1-го типа.

Отчет о выполнении поручений должен быть подготовлен до 1 марта 2026 года. Ответственность возложена на груководителей регионов и председателей профильных комиссий Государственного совета.