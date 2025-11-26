Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
26 ноября 2025 / 08:06
26 ноября 2025 / 07:40
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 460 военных
26 ноября 2025 / 16:59
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 460 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 180 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 230, "Южная" - до 275, "Центр" - свыше 450, на направлении "Восток" - более 240 и "Днепр" - до 85 военнослужащих.