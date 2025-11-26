Чемезов отметил, что Су-57 успешно показал себя в новых типах боевых миссий

Истребитель пятого поколения Су-57 превосходит по ряду характеристик аналоги и продолжает совершенствоваться. Об этом заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в интервью агентству ТАСС.

"Самолет продолжает совершенствоваться. Идут работы в сторону глубокой модернизации. Это коснется и агрегатов, и электроники, и оружия. Уже сегодня истребитель по многим характеристикам превосходит аналоги, а с доработками разрыв в его пользу только усилится. В отличие от зарубежных одноклассников, он прошел обкатку во всех вариантах боевого применения. Работал в Сирии, сейчас - в небе над зоной СВО. Успешно показал себя в новых для оперативно-тактической авиации типах боевых миссий. Подтвердил эффективность своих стелс-качеств", - указал Чемезов.

Вместе с тем критику самолета за рубежом он назвал отголосками конкурентной борьбы, обратив внимание на высокие оценки иностранных партнеров и российских летчиков.