Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
26 ноября 2025 / 08:06
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
26 ноября 2025 / 07:40
/ Дальнее зарубежье / Политика / Африка и мир / Политика и религия
Политика
Jeune Afrique: президент Гвинеи-Бисау сообщил о своем аресте из-за госпереворота
26 ноября 2025 / 17:31
Jeune Afrique: президент Гвинеи-Бисау сообщил о своем аресте из-за госпереворота
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил, что в стране происходит государственный переворот и его задержали военные. Как информировал журнал Jeune Afrique, глава государства сам дозвонился до редакции и сообщил об этом.

Сисоку Эмбало отметил, что в качестве организатора переворота выступил начальник Генерального штаба армии.

Президент указал, что в отношении него не были совершены насильственные действия. По его словам, причина происходящего - попытка подорвать результаты выборов главы государства.

Арест Сисоку Эмбало произошел в президентском дворце около 13:00 по местному времени (16:00 мск). Вместе с ним, по данным издания, были арестованы начальник Генерального штаба генерал Биаге На Нтан, заместитель начальника Генштаба генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел и общественного порядка Ботче Канде.

Стрельба началась у президентского дворца около 13:25 по местному времени (16:25 мск). Военные заблокировали главную дорогу, ведущую к дворцу.

Нынешние события происходят в момент, когда избирком подсчитывает голоса на состоявшихся в стране 23 ноября президентских и парламентских выборах. Первые официальные предварительные результаты президентских выборов должны быть объявлены 28 ноября. В них участвовали 12 кандидатов, в том числе Сисоку Эмбало, который добивался переизбрания.

