Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
26 ноября 2025 / 08:06
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
26 ноября 2025 / 07:40
Политика
Политика
Китай Трампу не по зубам
Мнение профессора Владимира Колотова
26 ноября 2025 / 19:21
Китай Трампу не по зубам

Президент Дональд Трамп заявил, что принял приглашение китайского лидера Си Цзиньпина посетить Пекин в апреле и что он в ответ пригласил Си с государственным визитом в США в конце следующего года.

Трамп сделал это заявление после телефонного разговора с Си Цзиньпином, состоявшегося почти через месяц после личной встречи двух лидеров в Южной Корее. Он сказал, что они обсудили такие вопросы, как Украина, фентанил и покупка американских соевых бобов.

Тем не менее профессор СПбГУ Владимир Колотов полагает, что говорить о разрядке в американо-китайских отношениях не приходится: «наблюдается попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Любой информационный повод истолковывается как умение Трампа договариваться с кем угодно. Но у двух государств очень сложные отношения, и есть масса нерешенных вопросов. Поэтому никаких оснований, чтобы сделать вывод о том, что все резко изменилось в лучшую сторону я не вижу.  А обмен визитами - это стандартная форма двусторонних контактов между государствами».

Эксперт подчеркнул, что «у Трампа масса разнообразных проблем с Китаем. Причем США сами эти проблемы создали. Поэтому в настоящее время ситуация состоит в том, что глобально США слабеют, а Китай, наоборот, набирает силу. Пекин развивает межрегиональные проекты, в частности «Один пояс - один путь», расширяет товарооборот с различными странами. А американцы, наоборот, теряют свои позиции, плюс репутационные потери из-за поддержки конфликтов в разных частях мира. У них масса проблем, и они даже не знают, как их решать.  Сегодняшний Китай Трампу не по зубам, как не по зубам и другие страны».          

