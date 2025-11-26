Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
"Пул первого": встреча Лукашенко и Путина продолжалась более 1,5 часа Власти Таганрога из-за атаки ВСУ объявили день траура 27 ноября
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
Американист Богуславская: мирный план может стать основой для достижения компромисса
26 ноября 2025 / 08:06
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
Политолог Журавлев: США и ЕС готовы к торговле по всем пунктам мирного плана
26 ноября 2025 / 07:40
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Безопасность
Власти Таганрога из-за атаки ВСУ объявили день траура 27 ноября
26 ноября 2025 / 17:46
Власти Таганрога из-за атаки ВСУ объявили день траура 27 ноября
© Официальный Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря/ТАСС

В Таганроге Ростовской области объявили 27 ноября днем траура после атаки в ночь на вторник БПЛА по региону, жертвами которой стали три человека. Соответствующее сообщение разместила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.

"Четверг, 27 ноября, будет объявлен днем траура в Таганроге в связи с трагическими событиями, произошедшими накануне ночью. Во время массовой воздушной атаки беспилотников погибли мирные жители, пострадали жилые дома, значительное количество гражданских объектов инфраструктуры", - указала она.

Камбулова отметила, что в городе приспустят флаги, учреждениям культуры и местным теле- и радиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

В ночь на 25 ноября ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи беспилотников. Согласно данным Минобороны РФ, средствами ПВО над регионом перехвачены и уничтожены 16 БПЛА.

По информации губернатора региона Юрия Слюсаря, повреждения получили лакокрасочный цех, склад, ряд социальных объектов, многоквартирные и частные дома, автомобили. Ранения получили 10 жителей Таганрога и Неклиновского района, три человека погибли.

